「眠くなるとパパの一部と化し始める豆柴とゴールデンレトリバーたちがかわいすぎました…」【写真】うつ伏せのパパにわんちゃん2匹と1歳の娘さんが…「ぎっしり」大集合（笑）Xユーザーの豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおからさん（@uni_okara0725）が投稿した、ほっこりファミリーショットが話題になっています。写っているのは、うつ伏せで眠るパパのもとに集まった1歳の娘さん、豆柴の「うに」くん（6歳・男の子）、そしてゴ