乳幼児向け玩具のローヤルが手掛ける、おきあがり人形の「ポロンちゃん」が初のソフビ化！「東京おもちゃショー」にて初お披露目される。☆ソフビとなって誕生したポロンちゃんやチャームを画像でチェック！（写真5点）＞＞＞「ポロンちゃん」は1960年（昭和35年）に誕生し、2024年（令和6年）まで、64年間に渡って長く愛されてきたおきあがり人形。販売終了に伴い、ポロンちゃんのIP化プロジェクトとして開始した「ポロンちゃん