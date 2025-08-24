昭和35年生まれの「おきあがり人形」『ポロンちゃん』初ソフビ化！
乳幼児向け玩具のローヤルが手掛ける、おきあがり人形の「ポロンちゃん」が初のソフビ化！ 「東京おもちゃショー」にて初お披露目される。
☆ソフビとなって誕生したポロンちゃんやチャームを画像でチェック！（写真5点）＞＞＞
「ポロンちゃん」は1960年（昭和35年）に誕生し、2024年（令和6年）まで、64年間に渡って長く愛されてきたおきあがり人形。
販売終了に伴い、ポロンちゃんのIP化プロジェクトとして開始した「ポロンちゃん第二の人生プロジェクト」の第三弾として、「ポロンちゃん65周年記念ソフビ」が誕生した。
今回発売する記念ソフビは、65周年という節目に ”ポロンちゃんの原点と未来” を象徴する存在として企画されたもの。
誕生以来、ポロンちゃんは ”転んでも起き上がる” 姿で赤ちゃんたちを見守り、親子三世代に渡って愛されてきた。2024年におもちゃとしての役目を終えた今、懐かしさを知る親世代には思い出を呼び起こし、若い世代には ”レトロ可愛い” と新しい魅力を伝え続けている。
記念ソフビは、発売当初の色味とパッケージ形態を忠実に再現しながら現代に合うデザインへと昇華した特別なアイテム。
ポロンちゃんが再び多くの人々に寄り添い、世代を超えて語り継がれる存在になってほしいというローヤルの願いが込められたソフビに仕上がっている。
本アイテムは8月28日（木）〜31日（日）に、東京ビッグサイト（西１〜４ホール）にて開催される、日本最大級の玩具イベント「東京おもちゃショー2025」トイローヤルブース内にて、2025年8月29日に限定100個で先行販売されることが決定している。
一般販売は2025年9月15日から、限定650個となっている。
また、「おきあがりポロンちゃん チャーム」も同時リリース決定！
やわらかいスクイーズ素材のもちもちポロンちゃんも楽しんじゃおう！ 本アイテムも「東京おもちゃショー2025」にて限定先行販売されるのでチェックをお忘れなく。
さらに「みんなで作るポロンちゃん思い出アルバム」キャンペーンも同時開催。
ポロンちゃんの公式インスタグラムにて「みんなで作るポロンちゃん思い出アルバム」と題して、みなさんから広くポロンちゃんとの思い出を募集するフォロー&投稿キャンペーンが開催される。
ポロンちゃん公式アカウント「＠okiagari_polonchan」をフォローの上、ポロンちゃんとの思い出をハッシュタグ「＃ポロンちゃん思い出アルバム」をつけて昔の写真や今のポロンちゃんとの思い出を投稿すると、投稿くださった方の中から抽選で、ポロンちゃんミニミニトイ５体セット（色は選べません）がプレゼントされる。
