滋賀・甲賀市を通る新名神高速道路で、車6台が絡む事故があり、6人が救急搬送されました。少なくとも1人は意識不明の重体だということです。現場は滋賀・甲賀市甲南町の新名神高速道路下り線・甲南インターチェンジ付近で、21日午後3時40分ごろ、「キャリアカーが追突している」と警察に通報がありました。警察によりますと、この事故に関係する車両は6台で、キャリアカーのほか、乗用車や大型トラックが含まれているということで