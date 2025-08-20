『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・村田亘さん「FOOTBALL TODAY KANAZAWA」・鈴木康浩さん「栃木フットボールマガジン」の2人が集合し『ツエーゲン金沢はどう変わる？辻田真輝監督の狙いは？』などについて語った動画となります。◯関連LIVE・運命を分ける真夏の決戦を展望。J3番記者座談会ライブ【金沢×栃木SC×長野】