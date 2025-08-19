衣類通販大手ZOZOの創業者で、株式会社カブ＆ピース代表取締役社長の前澤友作氏（49）が19日、X（旧ツイッター）を更新。北海道にある日本最大の湿原「釧路湿原」付近で大規模太陽光発電所（メガソーラー）建設が進められている現状について言及した。ラムサール条約に登録されている釧路湿原は、国の特別天然記念物でもあるオジロワシの巣やタンチョウのひなが確認されるなど、希少な動植物が生息する日本最大の湿原。この湿原付