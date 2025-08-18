「涼み 抹茶 ムース ティー」は、いつまで？※画像はイメージ2025年8月18日（月）より、ほろ苦く香り豊かな抹茶をすっきりと味わう「涼み 抹茶 ムース ティー」を発売。この夏のうだるような暑さを忘れさせてくれる“真夏の涼み抹茶”というコンセプトで、和の風情が楽しめる味わいになっています。真夏に飲みやすいすっきり系の抹茶ティーなのがうれしすぎる！ 待ってました♪商品名涼み 抹茶 ムース ティー販売期間2025年8月18日