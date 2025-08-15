◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―４ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１５日・バンテリンＤ）ＤｅＮＡの山本祐大捕手が４安打３打点と大暴れし、シーソーゲームに終止符を打った。まずは１―２の５回に１号ソロで同点、そして２―２の８回２死三塁では中前適時打で一時勝ち越しに成功した。直後に中日に追いつかれたが、３―３の延長１０回１死二塁、勝負を決める右翼線にぽとりと落ちる決勝勝ち越し二塁打を放った。こん身のガッツポ