MBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時より放送中のTVアニメ『ウィッチウォッチ』。第20話のあらすじと場面写真が公開された。『ウィッチウォッチ』は、集英社『週刊少年ジャンプ』で連載中の累計発行部数300万部超えの人気漫画。魔女となるべく修行中のニコは、幼馴染で鬼の力を持つ高校生・乙木守仁と同居することに。幼馴染との再会にときめくニコの一方、守仁には予言された災いからニコを守る使い魔としての使命が。ニ