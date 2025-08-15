『ウィッチウォッチ』第20話 秘密の特訓を始めたケイゴ
MBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時より放送中のTVアニメ『ウィッチウォッチ』。第20話のあらすじと場面写真が公開された。
『ウィッチウォッチ』は、集英社『週刊少年ジャンプ』で連載中の累計発行部数300万部超えの人気漫画。魔女となるべく修行中のニコは、幼馴染で鬼の力を持つ高校生・乙木守仁と同居することに。幼馴染との再会にときめくニコの一方、守仁には予言された災いからニコを守る使い魔としての使命が。ニコの魔法が引き起こす予測不能なトラブル、年ごろの男女の二人暮らし...前途多難で摩訶不思議な日々が始まる！ 『SKET DANCE』『彼方のアストラ』の篠原健太が描く奇想天外なマジカルコメディ開幕。
第20話のあらすじはこちら。
＜第20話「迷い狼と通い猫」＞
三日月を見ないと強い力を発揮できないケイゴ。ニコは少し寂し気な表情を浮かべるケイゴに、指輪の中に封じ込めた ”空飛ぶ魔法” の使い手になってほしいと持ち掛ける。使いこなせるようになれば武器になる……という思いから特訓を始めたケイゴ。ある日、秘密の特訓をしていたケイゴにネムが話しかけた。
＞＞＞第20話の場面写真をすべてチェック！（写真7点）
（C）篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS
