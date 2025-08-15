中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンドームナゴヤで記者会見に臨み、「満足のいくスイングができないだとか、思い通りに体が動かないだとか感じていた。これ以上チームに迷惑をかけられない」と今季限りでの現役引退を決意した理由を語った。打点王に３度輝くなど豪快な打撃でファンに愛された。「日本ハムに中田翔という選手を育ててもらった。ジャイアンツ、ドラゴンズ、本当にたくさんの方にお世話になった。３