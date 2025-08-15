¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¼Ò²ñ¥Ë¥å¡¼¥¹ > Íå±±³Ù¥¯¥Þ½±·â¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¤Î20ÂåÃËÀ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÏÓ»þ·×¤Ê¤ÉÈ¯¸« »þ»ö¥Ë¥å¡¼¥¹ ËÌ³¤Æ» ¹ñÆâ¤Î»ö·ï¡¦»ö¸Î STV¥Ë¥å¡¼¥¹ËÌ³¤Æ» Íå±±³Ù¥¯¥Þ½±·â¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¤Î20ÂåÃËÀ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÏÓ»þ·×¤Ê¤ÉÈ¯¸« 2025Ç¯8·î15Æü 11»þ31Ê¬ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô ¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È ËÌ³¤Æ»¡¦Íå±±³Ù¤Ç20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ï 15Æü¡¢ÃËÀ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥·¥ã¥Ä¤äÏÓ»þ·×¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ ¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¼ùÌÚ¤äÃÏÌÌ¤Ë°ú¤¤º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·ìº¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ µ»ö¤òÆÉ¤à ¤ª¤¹¤¹¤áµ»ö ¡Ô·èÎö¤·¤Æ¤¤¤¿NHK¤È¤è¤¦¤ä¤¯Àã²ò¤±¡Õ¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¡¹ÈÇò3Ç¯¡ÈµñÈÝ¡É¤Î¥¦¥é¤Ë¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤ÎºÊ¡¦Ì¼¤È¤Î°ø±ï 2025Ç¯8·î15Æü 6»þ0Ê¬ µ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡ª¸µ¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¡×ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¡ÄºòÇ¯¤Ë¶Ã¤¤Î¿¦¶È¤ò¹ðÇò 2025Ç¯8·î15Æü 5»þ6Ê¬ ¡Ö¼«»¦¤¹¤ë¤«¤éÈòÇ¥¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×½÷»Ò¹âÀ¸¤òÏ¢¤ì²ó¤·¤¿41ºÐÃË¡¡ºÛÈ½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à»à¤ÎÆ¨Èò¹Ôá 2025Ç¯8·î15Æü 7»þ0Ê¬ »Ô±Ä½»Âð¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¡Ö¿··¿¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡×¤¬¡ª¡Ö600Ëü¡×°Ê¾å¤¹¤ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»Ô±Ä½»Âð¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¡© 2025Ç¯8·î14Æü 14»þ10Ê¬ ¡ÚËüÇî¡ÛÂçº®Íð¤ÎÌ´½§±Ø¤Ç¡Ö°¤Éô´²¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¥ï¥±¡ÄÄäÅÅ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë°ì»þÁûÁ³ 2025Ç¯8·î14Æü 19»þ25Ê¬