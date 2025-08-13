8月13日の午後3時ごろ、海陽町の海部川で、外国人とみられる男性が溺れる事故があり、心肺停止の状態です。事故があったのは、海陽町大井の海部川です。警察と消防によりますと、13日の午後3時ごろ「外国人１人がおぼれています」と、消防に通報がありました。消防が駆け付け、外国人とみられる20代男性が海部郡内の病院に搬送されましたが、搬送時には心肺停止の状態だったということです。警察が身元の確認を急ぐとともに、詳し