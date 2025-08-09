世間にはさまざまなダイエット法がある。例えば、3食のうち1食をスープなどにおきかえるダイエットは、実行すればやせるが、やめれば元の木阿弥。我慢することを前提にしたダイエットは継続するのが難しく、多くの人が挫折する。【画像】「1年半で-29kg」食費も半分にしたダイエットレシピ4選我慢しなければいけない食事は「続かない」そこで、インスタグラマーのちゃんるいさんが考えついたのが、「食材おきかえダイエット」