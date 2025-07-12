東京ヴェルディは12日、FW山見大登の負傷について発表した。発表によると、山見は6月末のトレーニングで負傷。検査を受けた結果、右ひざ前十字じん帯損傷と診断され、全治は6〜8カ月であることが明らかになった。現在25歳の山見は2024年にガンバ大阪から期限付きで東京Vに加入し、今年から完全移籍となった。2025シーズンはここまで明治安田J1リーグで18試合出場1得点、JリーグYBCルヴァンカップで5試合出場、天皇杯 JFA 第1