¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥Éhummel¡Ê¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊKAK¡Ë¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼·ÀÌó¤òÈ¯É½¡£2025¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ë¥·¥§¥Ö¥í¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤ÏÈ¯ÇäºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤¬¡¢È¾Ç¯¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¡Ê¡Ê³ô¡Ë¥¨¥¹¥¨¥¹¥±¥¤¡Ë¤Ç¤â6·î¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£FIFA¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ê¤É¤ËÌ¤²ÃÌÁ¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÀµµ¬ÈÎÇä