¡Ö¥Ç¥ê¥«¡×¤Î¶áÌ¤ÍèÁü¤ò¼¨¤·¤¿¡ÖD¡§X¥³¥ó¥»¥×¥È¡×2023Ç¯¡¢»°É©¤ÏÌ¤Íè¤Î¡Ö¥Ç¥ê¥«¡×Áü¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖD¡§X¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤ò¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡ÖÈ¯¸«¡ÊDiscover¡Ë¡×¤È¡ÖÂÎ¸³¡ÊExperience¡Ë¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëËÁ¸±¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¼¡À¤Âå¤ÎÅÅÆ°¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ß¥Ë¥Ð¥óÁü¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡´ü¡Ö¥Ç¥ê¥«¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë!?¡Î²èÁü¤Ï¡ÖMITSUBISHI D¡§X Concept¡×¡Ï