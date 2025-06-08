NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年6月5日付で、小惑星「2024 YR4」に関する最新情報を更新しました。月への衝突確率が微増一時は地球への衝突リスク懸念もジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）による追加観測のデータを分析した結果、2024 YR4が2032年12月22日に月へ衝突する確率は、3.8％から4.3％へとわずかに上昇しました。2024年12月に発見された2024 YR4は発見直後から地球への衝突確率が注目されましたが、その後の追加