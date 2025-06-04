サンリオの「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」が、保冷剤を入れて心地よいひんやりを感じることができるぬいぐるみ『ここちぬい 〜ほっぺもちもち〜』に登場。2025年7月4日（金）にドン・キホーテ系列店舗限定での販売が開始される。＞＞＞キティ、シナモン、クロミのここちぬいの使用イメージをチェック！（写真14点）「ここちぬい」は、付属の保冷剤を凍らせておなかのポーチ部分にいれることでひんやりする、暑い夏に