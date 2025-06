サンリオの「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」が、保冷剤を入れて心地よいひんやりを感じることができるぬいぐるみ『ここちぬい 〜ほっぺもちもち〜』に登場。2025年7月4日(金)にドン・キホーテ系列店舗限定での販売が開始される。「ここちぬい」は、付属の保冷剤を凍らせておなかのポーチ部分にいれることでひんやりする、暑い夏にピッタリなひんやり感触を楽しめるぬいぐるみ。プラスチックカラビナがついているので、お手持ちのカバンなどにつけて、おでかけもひんやりも一緒に出来る「ぬいぐるみキーホルダー」としても使用できる。保冷剤が溶けても、ポーチ部分に入れておくことで、ぷにっとしたおなかとして楽しめちゃうアイテム。

手を頬に当ててリラックスしているポーズ、ここちよさそうにしている様子がポイント。ここちよさがうっとりとした笑顔に現れていて、見ているこちらも思わず笑顔になって、よりリラックスできそう。もちもちした生地は触り心地抜群! 手洗いが可能ということなので、多少の汚れは落とせそう。たくさん触って、たくさんぎゅっと抱きしめてあげましょう。(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660977