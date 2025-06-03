9·î¤«¤é¤Î¹ñÏ¢Áí²ñµÄÄ¹¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ù¡¼¥¢¥Ü¥Ã¥¯Á°³°Áê¡á2Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢Áí²ñ¡Ê193¥«¹ñ¡Ë¤Ï2Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ù¡¼¥¢¥Ü¥Ã¥¯Á°³°Áê¡Ê44¡Ë¤ò9·î¤«¤é1Ç¯´Ö¤ÎÂè80²ñ´ü¤ÎµÄÄ¹¤ËÁª¤ó¤À¡£Í£°ì¤Î¸õÊä¤Ç¡¢ÌµÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬´·Îã¤À¤¬¡¢³°Áê»þÂå¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÅêÉ¼¤òÍ×µá¤·¡¢167¥«¹ñ¤¬»Ù»ý¤·¤¿¡£10·î¤ËÈ¯Â­80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹ñÏ¢¤Î¤«