ウィリアム皇太子が、妻キャサリン妃とともに、英軍艦艇グラスゴーの進水式に出席。夫妻に対し、「きれい！」などと称賛の言葉が投げかけられ、意外にもシニカルな反応を見せた。【写真】進水式に参加したウィリアム皇太子キャサリン妃Peopleによると、ウィリアム皇太子は現地時間5月22日、キャサリン妃がスポンサーを務めているフリゲート艦グラスゴーの進水式に出席したそう。この日皇太子は、定番のダークカラーのスーツ