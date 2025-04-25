660ccのダイハツ「小さな高級車」に反響殺到 「軽のセルシオ！」絶賛の声くるまのニュース

660ccのダイハツ「小さな高級車」に反響殺到 「軽のセルシオ！」絶賛の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ダイハツには、かつて「ソニカ」という個性的なクルマが存在した
  • 2006年に発売されたが、SNSなどでは性能の高さに称賛の声が上がっている
  • 「面白い軽だったのに短命で残念...」「今でも乗ってるよ」など
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