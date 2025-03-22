「本当に異常事態だと思う」。12日、日本医師会と6つの病院団体が訴えたのは、医療機関の経営難。今の物価高は病院にも影響し、医薬品の高騰に加え、ガーゼ、包帯などの診療材料費、病院食の外部委託費、人件費、光熱費などあらゆるコストが上昇し、経営を圧迫しているという。【映像】病院の収入・支出の構造この日発表された調査結果によると、約1700の病院のうち、2024年6月から11月までで、経常利益が赤字になったのは6割