新卒でP＆Gに入社し、その後、外資系企業でマーケティングなどを手掛け独立。現在は、作家として『就職活動が面白いほどうまくいく 確実内定』などの著書を執筆するほか、就活婚活などの領域で様々な企画運営や、記事作成を行う編集プロダクションの経営者でもあるトイアンナ（新著に『えらくならずにお金がほしい』（大和書房））。一方、外資系のIT企業に入社後、現在はJTC（伝統的日本企業、Japanese TraditionalCo