3月14日、東京・霞が関の経済産業省前で、NHKから国民を守る党の立花孝志党首（57）が襲われた。ナタで切りつけられた左耳を押さえる立花氏からは、さすがにいつもの調子が消えたようにも見えたが……。＊＊＊【実際の写真】怯えるように顔が強張り…「立花孝志氏」が見せた“素の表情”手榴弾は「ネットで購入」立ち入り禁止の凶行現場内で、鑑識官がカメラを向ける先に転がっていたのは手榴弾（しゅりゅうだん）だ。これが