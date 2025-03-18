ドジャース夫人会がインスタグラムを更新し和体験を報告した【写真：編集部】フルカウント

豪華ド軍妻らは「和装も似合って綺麗」「美しい」夫人会が茶道体験を報告

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ドジャース夫人会は17日、Instagramで「和体験」をしたことを報告
  • 普段とは雰囲気の違う美人妻たちに、ファンからは「美しい」などの声が
  • 茶道を教えてくださった裏千家様」など、感謝の言葉をつづっている
記事を読む

おすすめ記事

  • カブス・今永昇太（左）と鈴木誠也【写真：矢口亨】
    美人妻が感激した“日本の伝統”「最高だった」　感謝の投稿に集まる称賛「ゴージャス」 2025年3月14日 18時11分
  • Ｗ・スミスの妻カーラさんのインスタグラム（＠ｃａｒａｍａｒｔｉｎｅｌｌｓｍｉｔｈ）より
    ドジャース「夫人会」は美女ぞろい！メンバーが集合写真公開に反響「ほんと仲良し」「真美子さんがもし…」 2025年3月16日 5時23分
  • ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは、3月17日に投稿を更新。夫人会のメンバーが着物を着用した集合写真を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramより）
    真美子さん＆佐々木朗希の妻は不在も…ドジャース夫人会、着物姿の集合ショット公開！ 「素晴らしい」 2025年3月17日 11時10分
  • ゆきぽよさんのインスタグラム（＠poyo_ngy）より
    ゆきぽよ、ギャル卒業？　いつもとイメージ違う「オン眉黒髪ロング」大好評...「こっちのが似合ってる」 2025年3月17日 17時46分
  • 大谷翔平の妻・真美子さん【写真：ロイター】
    ド軍美人妻、真美子夫人へ“感謝”「かわいいものがたくさん」　来日を快適にした逸品 2025年3月15日 7時40分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 東出が配信休止 杏のSNSで動きか
    2. 2. ローラが本名公表 農業を学ぶ
    3. 3. 立花氏襲撃事件「棒立ち」の警官
    4. 4. ヤジがない 日本人の観戦に感銘
    5. 5. 石原さとみに塩対応? 女優が波紋
    6. 6. 早見あかり ももクロ脱退の理由
    7. 7. 走行中のバスで男性に性的暴行か
    8. 8. 芸人界の「トランプ」実名で告白
    9. 9. フジ問題再燃? 社内から新告発か
    10. 10. 八代さんの裸写真 公開した理由
    1. 11. あの化粧では…ミセス大森に不安
    2. 12. 現在はピン? 指原元彼の有力候補
    3. 13. 女性多い甲状腺機能低下症の前兆
    4. 14. 千鳥に悪評? 大悟が驚きの行為
    5. 15. 大谷ら3人主催の食事会 金額は?
    6. 16. ゴキブリ食べて生き延びた 救助
    7. 17. 中国人「戦争なら30分で廃墟」
    8. 18. 小室さんの子が天皇「絶対ない」
    9. 19. 観光も宿泊まらず タワマン買う
    10. 20. 息子の成績が…女優が困惑の投稿
    1. 1. 立花氏襲撃事件「棒立ち」の警官
    2. 2. 走行中のバスで男性に性的暴行か
    3. 3. フジ問題再燃? 社内から新告発か
    4. 4. 中国人「戦争なら30分で廃墟」
    5. 5. 小室さんの子が天皇「絶対ない」
    6. 6. 地震速報（05:00）
    7. 7. 観光も宿泊まらず タワマン買う
    8. 8. 渡部が本格復帰 後押しした大物
    9. 9. 3畳の部屋「入居率99.9%」の訳
    10. 10. 配信者刺殺 献花踏む動画が拡散
    1. 11. 佳子さま お下がりで姉にメッセ?
    2. 12. コンビニで「ポルンガ」奪い逃走
    3. 13. 卵高騰 養鶏農家「お先真っ暗」
    4. 14. ノロ456人 仕出し業者が廃業届
    5. 15. タイ犯罪拠点の邦人「帰らない」
    6. 16. 関東甲信で再び雪予報 JR運休も
    7. 17. 投与禁止の薬で妻死亡か 夫提訴
    8. 18. 競艇選手45歳 万引き容疑で逮捕
    9. 19. 「大量万引き」71歳の男を逮捕
    10. 20. サリンから30年 賠償未だ未払い
    1. 1. 高2で妊娠 病院で子宮口が全開
    2. 2. 万里の長城で尻出し 動機が判明
    3. 3. 我慢限界 万博2億円トイレに激怒
    4. 4. 19歳で性依存症と診断 女性苦悩
    5. 5. 「家族全滅」トイレスマホに警鐘
    6. 6. 10万円商品券めぐる石破氏の禁句
    7. 7. 1億当せんも妻に言えず 夫に悲劇
    8. 8. 便座の裏に…新幹線トイレに衝撃
    9. 9. 千葉県知事選 立花氏の落選確実
    10. 10. ナゼ今、広がる？　“財務省解体デモ”分析で見えたコトとは…
    1. 11. 【分析】“商品券問題”で永田町の雰囲気はどう変わった？　与野党議員ら100人に再び緊急アンケート…身内からの“退陣論”が急増も野党は継続望む傾向
    2. 12. 美輪明宏が出す9条改正の条件
    3. 13. 陥没1カ月「別の方法もあった」
    4. 14. 旧安倍派「石破降ろし」フルスロットルのワケ…恨み骨髄！引き金は森友文書の開示決定だった
    5. 15. ひろゆき氏 石破氏批判にチクリ
    6. 16. 公明と国民民主、企業・団体献金の規制強化方針で一致…法改正へ作業チーム初会合
    7. 17. 高額療養費制度、外国人の利用割合限定的　支給額全体の約1%
    8. 18. ［深層ＮＥＷＳ］商品券配布、石破政権の「致命傷になりかねない大打撃」…自民党の佐藤正久氏
    9. 19. 檸檬堂「特別版」試飲してみた
    10. 20. 商品券配布は違法、説明責任をと維新代表
    1. 1. ゴキブリ食べて生き延びた 救助
    2. 2. 露で拘束 日本人男性に禁錮7年
    3. 3. 米軍 日本郵船運航船にも空爆か
    4. 4. 北朝鮮の観光ツアー 2週間で中止
    5. 5. トランプ関税で中国が強気のワケ
    6. 6. 米 韓国をセンシティブ国に指定
    7. 7. 「悪魔の処方薬」全米で悲劇発生
    8. 8. トランプ氏 ケネディ文書を公開
    9. 9. ウォンバット巡る動画が物議 米
    10. 10. SEVENTEEN 誹謗中傷への対応説明
    1. 11. 韓俳優が未成年交際? 法的措置も
    2. 12. 睡眠不足で陰謀論者に...英調査
    3. 13. 40以上の竜巻 米南部で40人死亡
    4. 14. 「関税でアメリカ豊かに」愚策?
    5. 15. 米政権 富裕層のために国家解体?
    6. 16. 韓女優の遺族 YouTuberを告訴
    7. 17. ジェニーの公演「黒歴史残した」
    8. 18. 米大統領 組織巡りイランに警告
    9. 19. カナダ 米国戦闘機購入の見直し
    10. 20. ベラルーシ 邦人男性に7年の実刑
    1. 1. タワマン購入...衝撃事実に絶望
    2. 2. 東京23区 一番家賃が安い駅は?
    3. 3. 戸建市場 冬の時代に突入のワケ
    4. 4. ピザが390円 人気スーパーの秘密
    5. 5. コンサル業界 天国か地獄か
    6. 6. 31歳箱入り娘の衝撃告白に戦慄
    7. 7. ｢日産解体｣が現実味を帯びてきた…｢ホンダの子会社｣という大チャンスを自ら捨てた日産を襲う最悪のシナリオ【2025年2月に読まれたBEST記事】
    8. 8. ふるさと納税に事務問題が浮上か
    9. 9. 新1年生のワッペン 転売しないで
    10. 10. 高速道路 全国5道県で「半額」へ
    1. 11. 無印良品週間 期間前でも10%OFF?
    2. 12. スーパー 米価格初の4000円超え
    3. 13. セブン「アサイー」を限定発売へ
    4. 14. JA全農 備蓄米販売で利益とらず
    5. 15. 生まれ持った才能でも努力でも熱意でもない…名経営者･松下幸之助が語った｢私が成功したたったひとつの理由｣【2025年2月に読まれたBEST記事】
    6. 16. 潤沢資産の65歳 借金地獄に転落
    7. 17. クレカオタクが勧める最強の1枚
    8. 18. YouTube小窓再生アプリに警告
    9. 19. 市営住宅駐車場にレクサス 疑問
    10. 20. インバウンド客来ない日本の名所
    1. 1. POCO X6 Pro ほぼ3万円に値下げ
    2. 2. 「iPhone 17 Air」約14万円説
    3. 3. ノートPC 絶対妥協NGな初期不良
    4. 4. NTTドコモ、5G対応スタンダードスマホ「Xperia 10 VI SO-52E」にAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
    5. 5. Ryzen 9 7950X3Dを試す - AMDの頂点、Core i9-13900KSとの直接対決で性能検証
    6. 6. 「ルンバ」のアイロボット日本法人、公式HPで事業状況について補足
    7. 7. Vol.225 キヤノン「EOS R8」レビュー。コンパクトさと最新機能が好バランス[OnGoing Re:View]
    8. 8. Core i9-13900KSを試す - 史上最速CPUの実力検証、性能を出し切るハードルは高い
    9. 9. 史上最大サメ 新たなサイズ推定
    10. 10. 海外版スーファミは古くなるにつれて動作が速くなることが報告される、タイムアタックに影響を与える可能性も
    1. 11. アリ・アスターを魅了したカナダの異彩、ガイ・マディン監督初期作の先行上映が開始［ホラー通信］
    2. 12. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
    3. 13. イヤホン収納可能 驚きの腕時計
    4. 14. 水で復活 期限5年の携帯おにぎり
    5. 15. Blu-rayプレイヤーでレーザー走査顕微鏡をDIYするとどんな絵が撮れるのか？
    6. 16. 『ONE PIECE』の世界の日常を「窓」を通して体験 スマートウィンドウ「Atmoph Window 2」がワンピースとコラボ
    7. 17. その水冷クーラー、設置位置が間違ってるかも。Palitが正しい向きを伝授
    8. 18. Redmi Note 14 Pro 5G発表。バッテリー寿命4年間で80%維持！IP68防塵・防水対応で45,980円から
    9. 19. 売れてるのは「10.9インチiPad」　タブレット端末 人気ランキングTOP10　2025/3/17
    10. 20. すべての衣料をリサイクル素材で──パタゴニア、新コレクションの挑戦
    1. 1. ヤジがない 日本人の観戦に感銘
    2. 2. 大谷ら3人主催の食事会 金額は?
    3. 3. 五輪体操で金6個 中山さん死去
    4. 4. ド軍31歳 日本のパン食べて驚愕
    5. 5. 大谷ら主催ディナー「嫉妬した」
    6. 6. 大谷なら達成する?2人だけの偉業
    7. 7. 3人の匠が提供 大谷夕食会の中身
    8. 8. 佐藤輝のHR球あげた 男性に絶賛
    9. 9. 原晋氏 外国人起用巡る発言物議
    10. 10. MLB球は飛ぶ? 虎ナインの本音
    1. 11. 巨人岡本 村上との衝撃的な関係
    2. 12. 日本行きを熱望 ド軍の大物2人
    3. 13. 投げた…細マッチョ力士に騒然
    4. 14. 新横綱豊昇龍 迫る不名誉な記録
    5. 15. 組んだ全員が…元木が元同僚自慢
    6. 16. 東京D最前列の世界的大物に仰天
    7. 17. 才木 ド軍がスカウトする可能性?
    8. 18. 大谷がサッカー...衝撃CMが放映
    9. 19. 上沢攻略 新庄監督の行動が話題
    10. 20. ド軍選手 有料イベをドタキャン
    1. 1. 東出が配信休止 杏のSNSで動きか
    2. 2. ローラが本名公表 農業を学ぶ
    3. 3. 石原さとみに塩対応? 女優が波紋
    4. 4. 早見あかり ももクロ脱退の理由
    5. 5. 芸人界の「トランプ」実名で告白
    6. 6. 八代さんの裸写真 公開した理由
    7. 7. 現在はピン? 指原元彼の有力候補
    8. 8. あの化粧では…ミセス大森に不安
    9. 9. 千鳥に悪評? 大悟が驚きの行為
    10. 10. 息子の成績が…女優が困惑の投稿
    1. 11. 育児放棄を後悔? 温子が孫育てか
    2. 12. SEXYの極み「鍵盤界の峰不二子」
    3. 13. いしださん 体調急変は予想外
    4. 14. 粗品 休養の浜田に「おねだり」
    5. 15. 「柳原可奈子似」キャスター話題
    6. 16. 宇内の出演番組にガッカリ続出
    7. 17. シューイチドッキリに批判が殺到
    8. 18. ホロライブ 大阪万博の出演決定
    9. 19. マツコ 世田谷はプライドすごい
    10. 20. 1人で いしださん伝説の離婚会見
    1. 1. 「サレ妻も悪い」不倫相手の主張
    2. 2. 「はちみつ」今またブームなわけ
    3. 3. 本命でない女性にする男の神対応
    4. 4. 絶対に確保「優良物件オトコ」
    5. 5. 男性が無意識に出す求愛サイン
    6. 6. プロが絶賛 大人向けユニクロ服
    7. 7. 「笋」はなんて読む？読めたらすごい京都府の難読地名！
    8. 8. 席を譲られ妊婦の妻を立たせる夫
    9. 9. 義母の希望で同居→家賃払って
    10. 10. 体型カバー GUふんわりスカート
    1. 11. 【那須温泉】「硫黄温泉が好き」「家族旅行にはとっておきの場所」...高評価の温泉施設3選《楽天トラベルアワード》
    2. 12. 嫌味な義母を大人しくさせた行動
    3. 13. おしゃれで頑張ってる感が出る人
    4. 14. 明け方に義母の部屋へ 嫁に驚き
    5. 15. 夫が不倫 相手を聞いた妻は激怒
    6. 16. 1日3回 ストレートネックを改善
    7. 17. 男が内心ドン引きした記念日5選
    8. 18. 男性に哀れみの目で見られる投稿
    9. 19. バズる予感 GU春の新作バッグ
    10. 20. 満員電車「正解の持ち方」とは
    x