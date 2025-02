Nothing Technolgyの未発表な次期スマホ「CMF Phone 2」と見られる機種が認証通過!写真は既存のCMF Phone 1インドの標準規格(Bureau of Indian Standards:BIS)は25日(現地時間)、Nothing Technology(以下、Nothing)が展開するよりコストパフォーマンスを重視した廉価ブランド「CMF by Nothing」における未発表な次期スマートフォン(スマホ)「CMF Phone 2」と見られる型番「A001」が認証を取得していることを公開していま