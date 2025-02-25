¡Ö2·î14Æü¤Ë¼ýÏ¿¡×¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¡Ø¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Ù¡ÈÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤´ÂàÀÊ¡É¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤â
¡¡2·î24Æü¡¢¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥ó¶Ë¸Â¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Á¾Ð¤ï¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£´ÑµÒÀÊ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¿³ºº°÷¤òµ¬Äê»þ´ÖÆâ¤Ë¾Ð¤ï¤»¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¡¢5²ó¤¹¤Ù¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤¿·Ý¿Í¤¬100Ëü±ß¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢MC¤Î¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²èÌÌ±¦²¼¤Ë¤Ï¡Ö¢¨¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï2·î14Æü¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬¡£¤³¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ï¤½¤Î¸å¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢X¤Ë¤Ï
¡Ô¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬±Ç¤ëÅÙ¡¢¼ýÏ¿Æü¥Æ¥í¥Ã¥×½Ð¤ë¤ÎÉÔ¶à¿µ¤À¤±¤É¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Õ
¡Ô¤ó¡©º£¶Ó¸ñ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö2·î14Æü¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¥Æ¥í¥Ã¥×½Ð¤¿¤è¤Í¡©¤â¤·¤«¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤«¡Ä¡Õ
¡ÔEXIT¤Î»þ¤Ë¼ýÏ¿»þ¤ÎÆü»þ¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤Æ¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¡©¡©¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡Õ
¡¡¤Ê¤ÉÅöÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤¬¡£ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢2·î19Æü¤Ë¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÅö½é¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î1ÁÈ¤È¤·¤Æ¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î¤´½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¡¢郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¿¤á¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È¶¨µÄ¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¼ýÏ¿ÅÓÃæ¤Ç¤´ÂàÀÊ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ô¤Þ¤¿2·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤è¤ê³èÆ°¼«½Í¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±ÂÐ±þÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬±Ç¤ê¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡郄ÈæÎÉ¤éµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2·î14Æü¤Î¤³¤È¡£19Æü¤Ë¤Ï¡¢郄ÈæÎÉ¤¬·ÝÇ½³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ï¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤«¤Ê¤ê¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Ù¤Ë¤ÏÄ©Àï¼Ô¤Î·Ý¿Í¤ò¡¢¸å¤í¤Î·Ý¿Í¤¬Ìî¼¡¤ë¤È¤¤¤¦¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë4ÁÈ¤¬100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤äÍµÈ¹¨¹Ô¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤é¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É·Ý¿Í¡É¤¿¤Á¤¬¾Ð¤¤¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¤¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤À¤¬X¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡£
¡Ô2·î14Æü¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ¥Æ¥í¥Ã¥×½Ð¤·¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤ëÎá¥í±Ç¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¥Í¥¿¤ä¤ëÎá¥í±Ç¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç²¿¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¡Õ
¡ÔÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤âÀµÄ¾¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡¡¤¤¤Ä¤¤¤Ä¼ýÏ¿¤Ç¤¹¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×Î®¤·¤ÆÉáÄÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Õ
¡¡½é½Ð¾ì¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Â·¤Ã¤Æ¡Ö½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎÈÖÁÈ¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£M-1Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢½Ð¾ì¤¹¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«--¡£