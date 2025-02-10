お笑いコンビ・デニスの植野行雄が９日放送のテレビ朝日「チョコプランナー」に出演。「ヒリヒリする話」をテーマに体験談を披露した。植野は「数年前に居酒屋で女の子２人と飲んでたんでたとき、５０代ぐらいの坊主頭が伸びた感じの細いおじさんが『デニスの植野さんですよね』って話しかけてくれて」と回想。男性は非常に礼儀が正しく「『プライベート中に申し訳ございません。でも、どうしても声かけたくて』って、めっち