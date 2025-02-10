歌手のアリアナ・グランデ（31）が、人生の数年間の記憶がないという。 【写真】アリアナ、恋人とのラブラブぶりを披露 ドレスも気にしてくれる配慮に「最高」 ポッドキャスト『スマートレス』に出演したアリアナは、ホストのウィル・アーネットと共に出演したイギリスのトーク番組について話題が上った際に、出演したことを思い出せないと告白。「数年間が抜けているの。本当に。数年分の記憶がなくて」