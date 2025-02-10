ミツカングループ（以下ミツカン）は、日本女子大学と取り組んでいる共創プロジェクト「にっぽん食プロジェクト」の活動の一環として、1月25日、東京都墨田区のスーパーマーケット「ライフ セントラルスクエア押上駅前店」で、「味ぽん」を使用した学生考案メニュー「白菜で作るジャパニーズロールキャベツ」の試食販売を実施した。ミツカンは2022年度から日本女子大学と共同で若者から見た「これからの日本の食」をテーマに研究を