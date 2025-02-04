Image: Google（写真はPixel 8a） Google（グーグル）のスマートフォンPixelの安価モデル最新版となるPixel 9aには期待しかありません。GoogleのあれこれAI機能を最も安価で使えるエントリーモデルになるという見方があり、全体的にお買い得感が非常に高いと期待がかかっています。すでに多くの噂が出ていますが、ネタ元Android Authorityが今度は発売日を報じました。3月26日に発売？Androi