[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節 パリSG 4-2 マンチェスター・C]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第7節2日目が22日に開催され、パリSG(フランス)とマンチェスター・シティ(イングランド)が対戦し、パリSGが4-2の逆転勝利を収めた。29日の第8節でパリSGはシュツットガルト(ドイツ)、マンチェスター・Cはクラブ・ブルージュ(ベルギー)と対戦する。前日に行われた第7節1日目終了時点でマンチェスター・Cは24位