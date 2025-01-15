テニスの４大大会「全豪オープン」（１５日、メルボルン）女子シングルス２回戦で、元世界ランキング１位の大坂なおみ（２７）は世界２０位カロリナ・ムホバ（チェコ）に１―６、６―１、６―３と逆転勝ちした。米カリフォルニア州ロザンゼルスにある自宅の３ブロック先まで山火事が迫っている中でも平静を保ち、３回戦に進出した。そんな中、世界１９５位デスタニー・アイアバ（２４＝オーストラリア）が２回戦（１６日）の戦