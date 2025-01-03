元NMB48の島田玲奈（31）が結婚したことを3日、自身のSNSで発表した。島田はX（旧ツイッター）で「ご報告」として文書の画像を投稿。文書には「いつも応援してくださっている皆さまお世話になっている皆さまへ」として「私事ですがこの度、一般男性の方と入籍致しました事をここにご報告させて頂きます」と結婚したことを発表した。お相手については「私と同じく日々を楽しむことに貪欲で毎日一緒に大笑いできて、親友のよ