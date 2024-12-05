 “純金融資産48億円の成金ニート”としてXの投稿が話題を集めているマサニーさん。５年ほど前に資産運用のみで生活をする“FIRE”を実現し、一般庶民の想像を超えた悠々自適な暮らしを送っているが、過去には“貧乏”も経験済みだという。お金を手にしてみて初めて分かった、お金があることの意味とは。 〈驚愕〉資産48億円のニートのふるさと納税の控除上限額はいくら？ 最も「コスパ」のいいお金の使