ニューデリーの車道で散水する車両＝10日（共同）【ニューデリー共同】インドの首都ニューデリーで、深刻な大気汚染を緩和しようと大砲状の装置から散水する車両が登場した。地元メディアによると、ひどい日には1日にたばこを49本吸うのと同じくらい健康に有害とされるレベルの汚染。人工降雨の案も一部で浮上したが、対策の空回りが続いている。ニューデリーの車道を大砲のような装置を後部に搭載した車両が、霧状の水をまき