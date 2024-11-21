12月上旬、トルコを訪問予定の秋篠宮ご夫妻。11月7日には、日本とトルコの外交関係樹立100周年を記念した展覧会に足を運ばれた。【写真】「かなり怪訝な表情で」紀子さまとの間で“反抗期”の兆候を見せた悠仁さま秋篠宮ご夫妻がトルコの文化に興味「ご夫妻は、オスマン帝国やその君主が居住した宮殿における貴金属や焼物の数々をご覧になられました。“これはどのような使い方をしていたのですか”と質問なさるなど、トルコの文