米エヌビディアの看板＝米西部カリフォルニア州（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米半導体大手エヌビディアが20日発表した2024年8〜10月期決算は、純利益が前年同期の約2.1倍の193億900万ドル（約3兆円）だった。売上高は94％増の350億8200万ドルで、5〜7月期に続き純利益、売上高ともに四半期として過去最高を更新した。生成人工知能（AI）向け半導体の旺盛な需要に支えられ、好調な決算が続いている。24年11月〜25年1月期の