サンエックスから、ロッテの人気アイス「雪見だいふく」と「すみっコぐらし」のコラボグッズが登場！「すみっコ」たちが雪見だいふくになりきる姿がかわいいぬいぐるみやクッションなどがラインナップされます☆ サンエックス「雪見だいふく×すみっコぐらし」コラボグッズ  スケジュール：ロフト発売日：2024年11月23日（土）※一部取り扱いのない店舗があります※品切れの場合もあります※一部店舗では発売日がず