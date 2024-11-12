11月7日、KAT-TUN亀梨和也が手がけるソロプロジェクト『Inside23（インサイドミー）』から、ジュエリーが発売されることが発表された。亀梨自身もインスタグラムなどで着用している。【写真】「富豪じゃないんだわ」亀梨和也が販売した“高額ジュエリー”「亀梨さんは、2023年10月にYouTubeを開設して、『インサイドミー』を立ち上げることを発表しました。12月29日には同プロジェクトでのソロコンサートを初開催。自身の誕生