昨年12月に発売された「週刊文春」の報道に端を発するお笑いタレント・松本人志（61）の性加害疑惑。今年1月、松本は個人で発行元の文藝春秋社を提訴し、裁判に注力するために芸能活動もすべて休止していたが、一転して11月8日に訴えの取り下げを発表した。8日夕方、松本の代理人弁護士は法律事務所の公式HPにコメントを掲載し、《これまで、松本人志は裁判を進めるなかで、関係者と協議等を続けてまいりましたが、松本が訴えてい