「寒気襲来」今年は2倍以上の頻度！日本気象協会（以下、JWA）は2024年10月23日、「冬用タイヤ準備前線」を発表しました。冬用タイヤ準備前線は、ドライバーが冬期の道路を安心・安全に運転できるように、冬用タイヤの準備・交換時期目安として発表されています。スタッドレスタイヤを装着したクルマ（イメージ）JWAの発表によると、2024年の秋は10月前半まで暖かい日が続いた地域が多かった一方で、10月後半頃から北日本