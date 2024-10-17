秋から冬、冬から春など、季節の変わり目で観測されることの多い気温12度。気温差が大きいため、どのような服装が最適か迷ってしまうこともあるのではないでしょうか。そこで今回は、最高気温・最低気温別に「気温12度の日のおすすめコーデ」をご紹介します♡12度とは？最高気温・最低気温別にぴったりな服装をご紹介！季節の変わり目に観測されやすい気温12度。同じ1日でも気温差が大きいため、どのような服装をすればいいか