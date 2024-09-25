《明日25日は“主婦休みの日“だそう》9月24日、Instagramでこう書き出したのはタレントの三田寛子（58）。今月12日、13日には東京・浅草公会堂で、長男・中村橋之助（28）、次男・中村福之助（26）、三男・中村歌之助（23）による自主公演『神谷町小歌舞伎』を終えたばかり。成駒屋の一大イベントを終え、ほっと一息をつけたのだろうか。冒頭の文章に続き、“主婦の仕事”についてこう綴っている。《主婦の仕事は家族が気持ちよく