9月2日、日本野球機構（NPB）が公式ホームページにて『「試合観戦契約約款」の改定と「写真・動画等の撮影及び配信・送信規程」の施行について』発表した。【写真】「絶妙なダサさ」不評を買ったプロ野球オールスター出場選手の私服姿これは、同日に行われていたNPBとプロ野球12球団による実行委員会で決定された“新ルール”で、2025年2月1日から施行されるという。いったい、どのようなルールなのだろうか。“SNS投稿禁止”