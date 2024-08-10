オリンピックをテレビで見ることで、運動と同程度の効果があることがわかった。ソファでのスポーツ観戦は、ひいきのアスリートへの応援という感情的な労力により、最大540キロカロリーを消費することが判明したという。エネルギー会社EDFの世論調査によると、59％の人々がソファから自身のヒーロー選手を応援することは、ストレス過多でエクササイズと同様に感じると回答。そしてサッカーの試合の応援が最も体に負担をかけることが