女子バレー日本代表【写真：Getty Images】THE ANSWER

パリ五輪の女子バレーボール1次リーグ組わせ ネットでは反応さまざま

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • パリ五輪のバレーボール女子1次リーグ組み合わせ抽選が19日、実施された
  • 世界ランク7位の日本はB組に入り、ブラジルポーランドケニアと同組に
  • ネット上では「どこも死の組だ」「実質、無いかも」といった声が上がった
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