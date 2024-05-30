5月29日の所信表明演説では出馬に言及しなかった小池知事（写真・長谷川 新）7月7日投開票の東京都知事選の動きが、にわかに慌ただしくなってきた。「立憲民主党の蓮舫参院議員が、小池百合子都知事に先んじて出馬表明したことで、テレビの情報番組でも連日、この話題が取り上げられています。蓮舫氏がジャーナリスト・田崎史郎氏を名指しで『取材していない』と言うと、田崎氏が『事務所に電話をしても誰も出ない』と反論するな